دبابة روسية متميزة تستحوذ على اهتمام بلدان أجنبية

تتميز الآلية المسماة "سبروت"، وهي عبارة عن دبابة خفيفة، بالقدرة على السير على سطح الماء. وعلى الرغم من خفتها إلا أن دبابة "سبروت" تستطيع أن تكافح الدبابات الثقيلة بمدفع من عيار 125 ملم وصواريخها الموجهة القادرة على اختراق الدرع، التي يبلغ مداها المجدي 5 كم.

وأهم ما يميز آلية "سبروت" عن الدبابات أنها لا تخاف من الموانع المائية، إذ تستطيع أن تمخر في المياه في النهار والليل، وتطلق في نفس الوقت النار من مدفعها.

ولم تنته روسيا من اختبار هذه الآلية واسمها الكامل "سبروت-إس دي مي1"، ولكن إمكانياتها كانت قد استرعت انتباه بلدان أجنبية.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن مسؤول في مؤسسة تختص بتصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج هي شركة "روس أوبورون أكسبورت"، أن دبابة "سبروت" تستأثر باهتمام بلدان تواجه ظروفا جغرافية صعبة. وأوضح المسؤول أن المقصود بالظروف الجغرافية الصعبة وجود الموانع المائية والمستنقعات والجبال.

وصنعت روسيا آلية "سبروت-إس دي مي1" لقواتها المظلية، ولهذا جعلتها قابلة للهبوط بالمظلات.