روسيا تجهز طائراتها المسيرة بمحركات محلية الصنع

ولم تهتم روسيا بصناعة الطائرات المسيرة العسكرية إلا في الفترة الأخيرة. ولهذا السبب أهملت صناعة المحركات لهذه الطائرات.

وكشف مدير عام معهد أبحاث صناعة محركات الطائرات، ميخائيل غوردين، لـ"سبوتنيك" أن الطائرات المسيرة العسكرية تحتاج إلى المحرك المكبسي، معبرا عن اعتقاده بأنه لا بد أن يظهر في روسيا في وقت قريب عدد كبير من المحركات المكبسية من صنع محلي تبلغ قوتها 50 و80 و150 و200 و500 قوة حصانية، التي يمكن استخدامها كمحركات لطائرات مسيرة تحتاجها القوات المسلحة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية تشترط، للموافقة على دخول الطائرات المسيرة الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الروسي، أن تكون جميع مكوناتها محلية الصنع.

وخصصت غالبية الطائرات المسيرة التي تملكها القوات المسلحة الروسية حاليا لأغراض الاستطلاع، وهناك طائرات يمكن استخدامها لأغراض القتال أيضا مثل "أوريون"، وتوجد طائرات مسيرة مقاتلة ثقيلة مثل "أوخوتنيك" و"غروم" و"ألتيوس"، ولكنها تظل قيد الاختبار، ولم تلتحق بالقوات المسلحة الروسية بعد.