سفن أسطول البلطيق الروسي تدخل خليج عدن

أجرى طاقم طرادات "ستويكي" الروسية، يوم أمس، تدريبات على الدفاع الجوي وتنظيم السيطرة على الأضرار.

وغادرت طرادات أسطول البلطيق الروسي "ستويكي" والناقلة "كولا" البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن. كما ورد في بيان أسطول البلطيق الذي نقله موقع قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا".

أمس الجمعة، في البحر الأبيض المتوسط، أجرى طاقم السفينة تدريبات على الدفاع الجوي وتنظيم القتال من أجل البقاء.

وفي المستقبل القريب، سيبدأ في تشكيل قافلة لمرافقتها من خليج عدن إلى مدخل البحر الأحمر.

وقال رومان مارتوف المتحدث باسم أسطول البلطيق "هناك وحدة من مشاة البحرية على متن السفينة تم تدريبها مع مراعاة تجربة محاربة القراصنة".

ويلاحظ أن عتاد وأسلحة الطرادات تعمل بشكل طبيعي، ويتمتع الموظفون بصحة جيدة وعلى استعداد لأداء المهام الموكلة إليهم.