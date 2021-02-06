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    الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2

    مجلة أمريكية: "الدرونز" العسكرية تحول تركيا لـ"قوة عالمية"

    © AFP 2020 / BIROL BEBEK
    رصد عسكري
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    تنتج تركيا نحو 130 نوعا من الطائرات المسيرة التي تسلح بها قواتها المسلحة وتصدر بعض أنواعها إلى دول أخرى، وهو ما يجعلها واحدة من القوى العالمية البارزة في إنتاج واستخدام وتصدير هذا النوع من الأسلحة الحربية المتطورة.

    طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
    © AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND
    مجلة تحذر: "درونز" العسكرية قد تصبح أسلحة دمار شامل
    ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن "تونس أبرمت صفقة عسكرية بقيمة 240 مليون دولار مع تركيا، في مارس/ أذار الماضي، لشراء 6 طائرات مسيرة طراز "أنكا إس" و3 محطات قيادة أرضية إضافة إلى التقنيات الخاصة بتشغيلها".

    وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تلقت طلبات من دول أوروبية لشراء طائرات مسيرة تركية الصنع للاستخدامات العسكرية، بينها إحدى نسخ درونز "بيرقدار".

    وتقول المجلة الأمريكية إن "تركيا أصبحت قوة عالمية في مجال الطائرات المسيرة "الدرونز" وأبرزها "أنكا" و"بيرقدار" التي يوجد منها عدة نسخ".

    - درونز "أنكا"

    يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع العسكري والمراقبة وتنفذ مهام قتالية، بما تحمله من أسلحة تشمل قنابل دقيقة وصواريخ موجهة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 24 ساعة.

    مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار
    © AFP 2020 / BIROL BEBEK
    مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار

    وتعد درونز "أنكا إس" بمثابة نسخة مماثلة للطائرات المسيرة الأمريكية "ريبر"، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن تركيا بدأت تطوير "أنكا إس" عام 2013، وكانت أول رحلة طيران لها عام 2016.

    ويصل طول "أنكا إس" إلى نحو 8 أمتار وتصل حمولتها إلى 177 كيلوغرام تقريبا، وتمتلك تقنيات تمكنها من تتبع وضرب الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة.

    - درونز بيرقدار

    يمكنها البقاء في الجو لنحو 20 ساعة متواصلة، ويصل طول النسخة "تي بي 2" إلى 6 أمتار ونصف المتر، والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا، بينما يصل وزنها عند الإقلاع إلى 630 كيلوغرام، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة (129 كم/ الساعة)، وتتجاوز حمولتها 55 كغ.

    ويصل مدى الطائرة إلى 150 كيلومترا ويمكنها البقاء لمدة 20 ساعة في الجو، بحسب موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي"، الذي لفت إلى أن "بيرقدار" تنتمي إلى نوع الدرونز التي تحلق على ارتفاعات متوسطة وتقوم بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

    وأنتجت تركيا أول نسخة من الطائرة عام 2007 وقامت بأول رحلة لها عام 2009 وكانت تحمل اسم "بيرقدار إيه"، وبدأ إنتاجها التسلسلي عام 2011.

    وفي 2012 تم تطوير النسخة الثانية من الطائرة وتحمل اسم "بيرقدار بي" أو بيرقدار تي بي 2"، وقامت بأول رحلة لها عام 2014، وتسلم الجيش التركي أول 6 طائرات من هذا النوع في عام 2015، بينما تم عقد صفقات لتصديرها إلى دول أخرى في 2018.

    الهبوط والإقلاع دون مساعدة المحطات الأرضية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نجحت درونز "بيرقدار أقنجي" لأول مرة في تنفيذ إقلاع وهبوط ذاتيين بالكامل بدون محطة تحكم أرضية"، بحسب وكالة "تي آر تي" التركية.

    وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية تهدف لاختبار قدرة الطائرة على الهبوط على مدارج بعيدة عن محطات التحكم الأرضية عند الحاجة وهو ما يمنح أي طائرة عسكرية مسيرة ميزة كبرى في القدرة على العمل بعيدا عن مواقع انطلاقها.

    أكبر مسرح عمليات للطائرات المسيرة في العالم

    أصبحت منطقة الشرق الأوسط هي مسرح العمليات الأكبر في العالم للطائرات المسيرة العسكرية، التي تتسابق عدة دول في إنتاجها واستخدامها في صراعات المنطقة.

    وكانت الطائرات المسيرة الأمريكية مثل "إم كيو 1 بي" براديتور، ودرونز "إم كيو 9" ريبر، و"آر كيو 4" غلوبال هوك، من أشهر الـ "درونز" المستخدمة في المنطقة، لكن طائرات أخرى متطورة بدأت تظهر بقوة حول العالم وأبرزها "درونز" أخوتنيك الروسية، و"بيراقدار" التركية و"هيرون تي بي" الإسرائيلية و"سي إتش - 5" الصينية، و"يبهون يونايتد 40" الإماراتية.

    وفرضت الموجة الجديدة لاستخدام الطائرات دون طيار المسلحة، معيارا جديدا على قواعد الصراعات الحالية حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية.

    وأصبحت الدرونز الحديثة قادرة على الملاحة باستخدام نظام مزدوج يسمح لها باستخدام أنظمة الملاحة المتصلة بالأقمار الصناعية مثل "جي بي إس" و"غلوناس"، كما يمكنها الملاحة بوضع "إيه تي تي آي"، دون الاتصال بالأقمار الصناعية.

    وتعد دقة أنظمة الملاحة، من أهم مميزات الدرونز، خاصة عندما تكون مخصصة لعمل الخرائط ثلاثية الأبعاد، أو في عمليات البحث والإنقاذ، أو حتى في عمليات التجسس.

    إنفوجرافيك - الدرونز العسكرية وكيف تعمل
    © Sputnik
    الدرونز العسكرية وكيف تعمل

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    درونز, تركيا
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