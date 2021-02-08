"كاربين"... كلاشينكوف تطلق سلاحا صغيرا أملس.. فيديو

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية لتصنيع الأسلحة، اليوم الاثنين، عن إطلاق نسخة جديدة من "كاربين" جديد وأملس في السوق المحلية الروسية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، نشر اليوم: "في 8 فبراير/ شباط، تم طرح نسخة جديدة من كاربين TG2 أملس (الإصدار 3) مع سبطانة قصيرة في مناطق علامة كلاشينكوف التجارية في جميع أنحاء روسيا".

وبحسب "كلاشينكوف"، يمكن استخدام السلاح الجديد في مسابقات الرماية العملية والصيد وكذلك للتدريب على الرماية على مسافات تصل إلى 150 مترًا.

يحتوي السلاح الجديد على سبطانة بسعة 341 مم ومخزن قابل للطي ومزود بقواعد لتركيب العدسات المقربة والأجهزة الملحقة المختلفة.

وتأتي خطوة الشركة الروسية بعد توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة تنويع المنتجات العسكرية الروسية، بحلول عام 2030.

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وجاء في بيان الشركة أن "التوجه المدني لبندقية كلاشينكوف لعام 2020 أظهر اتجاها إيجابيا مقارنة بعام 2019. بالنسبة للأسلحة الصغيرة المدنية، كان من الممكن زيادة حجم الإيرادات في روسيا بنسبة 30%، وفي الخارج بنسبة 17%".