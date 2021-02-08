تحكم صوتي ومزايا خارقة... سوخوي 57 تستعد لاستخدام الواقع المعزز

تحدث نيكيتا دوروفيف، رئيس قسم قمرة القيادة في مكتب تصميم مقاتلات سوخوي التابع لشركة سوخوي، عن التقنيات التي سيتم استخدامها في قمرة القيادة في مقاتلات المستقبل.

ونقل موقع "تي في زفيزدا" عن دوروفيف تأكيده في مجلة "هريزونس" التابعة لشركة (United Aircraft Corporation) أن:

"مستقبلنا من حيث الدلالة هو نظام (NCCA)، وهو نظام تحديد الهدف والإشارة المثبت على خوذة وإضافة نظام الرؤية التقنية والواقع المعزز. حيث أن نظام الرؤية هو نظام من الكاميرات الموجودة حول الطائرة ، وتعمل في نطاقات بصرية مختلفة".

هذا يعني أن الطيار سيكون قادرًا على الرؤية في أي اتجاه، ليس فقط في الوضع "العادي"، ولكن أيضًا في نطاقات الأشعة تحت الحمراء المختلفة. ويمكن أن يساعد هذا في الرؤية خلال وجود السحب أو في الليل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض جميع المعلومات مباشرة على زجاج خوذة الطيران.

يعني الواقع المعزز أنه سيتم "رسم" الأشياء المهمة مثل المدرج أو المباني أو حتى التضاريس بشكل عام بخطوط واضحة للطيار. علاوة على ذلك، في هذه الحالة، لا نتحدث عن مستقبل بعيد جدًا، بل أنظمة مماثلة موجودة بالفعل في بعض الطائرات المدنية.

تابع دوروفيف أنه "يمكن أن يكون الاتجاه الواعد هو نظام التحكم في الكلام. تم إجراء نموذج أولي لمثل هذا النظام في التسعينيات، حيث كان يعمل بالفعل بشكل مطرد. ومع ذلك، فقد وضعنا لأنفسنا الآن مهمة تعليم النظام لفهم ليس العبارات المحفوظة فقط، ولكن السياق أيضا. حتى لا يضطر الطيار إلى أن يتذكر بشكل صعب في الظروف القاسية العبارة الدقيقة التي يجب أن ينطق بها".

لكن الاحتمال الأكثر إثارة للاهتمام ليس حتى هذا، وفقًا للمصمم، بل يمكن أن تصبح أنظمة التحكم في النظرة حقيقية تمامًا. وبمساعدتهم سيكون من الممكن حتى "الضغط" على الأزرار. صحيح، حتى الآن، يتم تنفيذ مثل هذه النماذج الأولية فقط في المواقف التجريبية. ولكن في الرحلة الحقيقية، وحتى في القتال الجوي، سيكون كل شيء أكثر تعقيدًا.