روسيا.. إقامة نظام ردع استراتيجي غير نووي

وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أثناء قيامه بزيارة إلى أحد المصانع العسكرية في ريف موسكو، أن رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، يولي جل اهتمامه لتطوير أسلحة الدقة العالية وتزويد القوات المسلحة بها.

ونوه وزير الدفاع إلى أن وزارة الدفاع مقبلة على شراء المزيد من أسلحة السرعة الفائقة وأسلحة الدقة العالية من أجل القوات المسلحة الروسية.

وكشف وزير الدفاع بذلك أن قادة روسيا ينظرون إلى هذه الأسلحة على أنها ضمانة عدم الاعتداء على روسيا إلى جانب الأسلحة النووية الرادعة.

وقال الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي لـ"سبوتنيك" تعقيبا على ما أعلنه وزير الدفاع إن روسيا بصدد إنشاء نظام ردع استراتيجي غير نووي يعتمد على أسلحة الدقة العالية وأسلحة السرعة الفائقة، وهي عبارة عن صواريخ تعادل سرعتها أمثال سرعة الصوت.

ويدخل الصاروخ الجديد المعروف باسم "تسيركون"، مثلا، قائمة الأسلحة الرادعة غير النووية.