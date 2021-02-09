الأسلحة الروسية الجديدة: صواريخ "كاليبر" تصل إلى غواصات "لادا"

تواصل روسيا العمل في مشروع إنشاء فئة جديدة من الغواصات العسكرية أطلق عليها اسم "لادا".

وكانت أولى غواصات فئة "لادا" التي تحمل اسم "سان بطرسبورغ" قد انضمت إلى الأسطول الروسي في عام 2010.

ويقوم مصنع "أدميرالتيسكييه فيرفي"، الواقع في مدينة سان بطرسبورغ، الآن بإنشاء غواصتين جديدتين من فئة "لادا" هما "كرونشتادت" و"فيليكييه لوكي".

وثمة ما يميز الغواصتين الجديدتين عن أولى غواصات فئة "لادا". وكشف مدير عام المصنع، ألكسندر بوزاكوف، لـ"سبوتنيك" أنهما حصلتا على محرك كهربائي جديد

يفوق محرك غواصة "سان بطرسبورغ" قوةً وقدرةً على كتم الصوت، وستحصلان على سلاح جديد يتمثل في صواريخ "كاليبر". وتتسلح أولى غواصات فئة "لادا" بالألغام والطوربيدات فقط.

ومن الجدير ذكره أن صواريخ "كاليبر" توصف بأنها اليد الطولى للقوات المسلحة الروسية. واستخدمتها القوات الروسية للمرة الأولى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، عندما أطلقت وحدات بحرية روسية موجودة في بحر قزوين صواريخ من طراز "كاليبر" على مواقع للإرهابيين في الأراضي السورية.

ويمكن إطلاق صواريخ "كاليبر" من الطائرات أيضا. ويبلغ مدى الصاروخ المخصص للإطلاق من السفينة في البحر نحو 1400 كيلومتر.