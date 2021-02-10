مقاتلة "سو-35" تخدع الدفاع الجوي في مناورات القوات الجوية الروسية

وتم ذلك في مناورات القوات الجوية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية، حيث نفذت مقاتلتان من طراز "سو-35" تدريبا على مرافقة قاذفات الصواريخ والقنابل. ثم قامت إحدى المقاتليتن بحركة ماكرة سمحت لها بالاختباء من رادارات الدفاع الجوي.

وقال مسؤول في جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية :"إن إحدى مقاتلتي "سو-35" حلقت مبتعدة عن قاذفات الصواريخ "تو-95 إم إس" بـ 2000 متر بينما اقتربت الأخرى لمسافة آمنة من إحدى قاذفات الصواريخ لكي تخدع وسائط الدفاع الجوي".

ووفقا للمسؤول، بعد ذلك نفذت المقاتلتان تدريبا على المبارزة الجوية، وعادتا إلى المطار الذي أقلعتا منه.