بـ 6 أنواع من الغواصات… إيران بين الـ 5 الكبار في العالم

تمتلك إيران أسطولا حربيا يتكون من 398 قطعة بحرية يجعلها تحتل المرتبة رقم 6 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2021.

ويضم الأسطول الحربي الإيراني 29 غواصة، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن قوة الغواصات الإيرانية تجعلها بين أضخم 5 أساطيل غواصات في العالم.

وتابع: "يصنف بعضها ضمن الغواصات الخفيفة ويمكنها العمل في المياه الضحلة في الخليج، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه الأسطول الأمريكي في المنطقة".

ورغم حجم القوة الهائلة، التي تملكها حاملة الطائرات الأمريكية، إلا أن وجودها في مياه الخليج، يجعلها أقل قدرة على المناورة، ويهدد بإمكانية استهدافها بالغواصات الإيرانية الخفيفة التي تمتلك قدرة كبيرة على المناورة ومدى إبحار بالقرب من السواحل أكبر.

ولفت موقع "نيفي ميل" الأمريكي إلى أن إيران حصلت على 3 غواصات روسية طراز "كيلو" في الفترة بين عامي 1992 و1997، بينما تقوم بتصنيع غواصات أخرى محليا مثل الغواصة "فاتح" التي يتجاوز وزنها 500 طن في وضع الطفو، و593 طنا تحت الماء.

وأورد موقع "مبادرة التهديد النووي" الأمريكي معلومات عن أبرز أسلحة أسطول الغواصات الإيرانية الذي يضم 7 غواصات ديزل هجومية، و27 غواصة صغيرة الحجم.

ولفت الموقع إلى أن غواصة "كيلو" تحمل اسم "طارق" وتعتمد عليها إيران للعمل في خليج عمان وبحر العرب، بينما يتم الاستعانة بالأنواع الأخرى من الغواصات للعمل بالقرب من شواطئ الخليج ذات المياه الضحلة.

وبدأت إيران في تسعينيات القرن الماضي برنامجا محليا لتطوير أسلحة لغواصاتها يمكنها إطلاق طوربيدات عيار 533 ملم وطوربيدات عيار 324 مم، وفي 2019 تمكنت من إجراء تجربة إطلاق صاروخ مجنح من الغواصة "غدير".

1- الغواصة طارق

هو الاسم الإيراني للغواصات الروسية "كيلو" ولدى إيران 3 غواصات منها ويمكنها إطلاق الطوربيدات ونشر الألغام البحرية.

2- الغواصات "بيسات"

تطور إيران غواصة "بيسات" وهي غواصة ديزل ثقيلة يصل وزنها إلى 1200 طن.

3- غواصة فاتح

تم تطويرها عام 2019 ويمكنها إطلاق الطوربيدات ونشر الألغام، وتمثل مرحلة متوسطة بين الغواصات الثقيلة (كيلو) وغواصات المياه الضحلة "غدير".

وتمتلك الغواصة "فاتح" منظومة إطلاق وتوجيه صواريخ كروز البحرية، كما يمكن تجهيزها بـ4 طوربيدات و8 ألغام بحرية وطوربيدين احتياطيين، وتبلغ سرعتها تحت الماء نحو 26 كم في الساعة، فيما تبلغ سرعتها فوق سطح الماء 11 عقدة بحرية (20 كم في الساعة).

4- الغواصة نهنغ

تم تطويرها محليا، هي غواصة ديزل كهربائية، ويمكنها إطلاق الطوربيدات والعمل في المياه الضحلة.

5- غواصة "غدير"

يمكنها العمل في المياه الضحلة، وزنها 120 طنا، وتكمن قوتها في قدرتها على العمل في مياه الخليج الضحلة، التي لا تسمح للغواصات الثقيلة بالعمل فيها.

6- غواصة "يوغو"

هي غواصات صغيرة مصممة خصيصا للتسلل إلى مياه العدو الضحلة وتنفيذ التجسس والاستطلاع وهي غواصة ديزل كهربائية.