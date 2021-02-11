وحدات من البحرية الروسية تصل إلى باكستان للمشاركة في مناورات "أمان 2021"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وصول وحدات من القوات البحرية الروسية إلى باكستان.

ووصلت فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشوف" والقاطرة البحرية "إس بي 739" إلى ميناء كراتشي الباكستاني للمشاركة في مناورات عسكرية بحرية دولية تحمل اسم "أمان 2021".

وستنطلق فعاليات "أمان 2021" في 12 فبراير/شباط وتستمر حتى 16 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد في إطارها مؤتمرات في الفترة 12 – 14 فبراير. وسيكون بحر العرب مسرحا لها في 15 و16 فبراير.

ومن أهداف المناورات التي يجب أن تشارك فيها وحدات بحرية من باكستان وروسيا وخمس دول أخرى ويحضرها مراقبون من أكثر من 30 دولة، تطوير التعاون العسكري بين الدول المشاركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل خبرات مكافحة القرصنة البحرية بين البحارة العسكريين.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الدول المشاركة لا تمثل أي حلف، وتشارك في مناورات "أمان 2021" بشكل انفرادي تلبية لدعوة باكستان.

ولفتت إلى أن فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" تحمل صواريخ "كاليبر".