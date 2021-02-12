قطعة بحرية روسية متسلحة بصواريخ "كاليبر" تنفذ رماية في البحر الموسط

وأطلق زورق "فيشني فولوتشوك" الصاروخي نار مدافعه على أهداف جوية وبحرية وعلى ما يمثل الألغام البحرية العائمة.

كما قام زورق "فيشني فولوتشوك" وهو إحدى قطع الأسطول الروسي في البحر الأسود ويشتمل تسليحه على صواريخ "كاليبر"، بتنفيذ تمارين حول مواجهة خطر الهجوم الجوي وحول حماية السفينة ضد عملية التخريب.

وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، أن التمارين أتت ضمن أنشطة تأكيد جاهزية القطعة البحرية لمواصلة الخدمة.

ويتواجد زورق "فيشني فولوتشوك" في البحر المتوسط منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.