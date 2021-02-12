سقوط علم أمريكا خلال افتتاح التدريبات البحرية "أمان-2021" في باكستان... فيديو

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن حفل الافتتاح أقيم على أنغام النشيد الوطني ورفعت خلاله أعلام جميع الدول الأعضاء المشاركة في تدريبات "أمان"، وبعد ذلك تم إطلاق إشارات الترحيب من على متن قاربين.

وذكر مراسل صحيفة روسية أنه أثناء رفع أعلام الدول المشاركة، سقط العلم الأمريكي بشكل غير متوقع بسبب هبوب رياح القوية التي ساهمت بإسقاطه.

ولمدة خمسة أيام، وخلال المرحلة البحرية من التدريبات سيتبادل ممثلو 46 دولة خبراتهم في المناقشات العامة وسيعملون على إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والقرصنة والاتجار بالبشر خلال المرحلة البحرية من التدريبات.

وفي كلمة ترحيبية خلال المراسم، قال قائد الأركان العامة للبحرية الباكستانية، الأميرال محمد أمجد خان نيازي: "نحن فخورون برؤية أعلام أكثر من 45 دولة ترفرف معاً هنا، حيث أن شعار هذه التدريبات هو "معاً من أجل السلام".

وأضاف "أنا متأكد من أن روح الصداقة الحميمة التي نشأت هنا ستتعزز في المستقبل وتقربنا سوياً على طريق تحقيق أهداف السلام الإقليمي والازدهار المشترك من خلال الجهود الجماعية".

ويؤكد منظمو "أمان"، على عدم التكتلات والذي بفضله يمكن بنفس الشكل، رؤية أفراد عسكريين من دول الناتو وروسيا وإيران وأوكرانيا.

كما شارك في تدريبات كراتشي ممثلو دول ليس لديها قوات بحرية خاصة بها، بما في ذلك سويسرا، بيلاروس، أوزبكستان وطاجيكستان، لتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب.