روبوت روسي خارق يسحق الأعداء ويتحكم بالطائرات المسيرة... فيديو

أنتج أحد المصانع العسكرية الروسية آلة عسكرية روبوتية جديدة تستطيع التعامل مع التضاريس في الاقتحام، وتمتلك خاصية الارتباط بالطائرات المسيرة.

وأطلق على الروبوت المقاتل الجديد اسم "أودار".

وبحسب ما نقلته "تي في زفيزدا"، قال مدير صناعة الأسلحة في مؤسسة التكنولوجيا التي يتبع لها صانع آلة "أودار"، بيكخان أوزدويف، للصحفيين إن روبوت "أودار" يتعلم الآن قيادة مركبة المشاة القتالية "بي إم بي 3"، ويمكنه أن يتعلم قيادة الآليات العسكرية الأخرى عند الضرورة.

ومن المفروض أن يستخدم روبوت "أودار" مركبة "بي إم بي" في ساحة القتال بشكل انفرادي معتمدا على الإمكانيات الذاتية.

وفوق ذلك يمكن أن يستعين روبوت "أودار" بطائرات دون طيار لأغراض الاستطلاع. ومن الممكن الاستعانة بالطائرات المسيرة لنقل الأوامر إلى الروبوت وهو ما يتيح التحكم فيه عن بعد أكبر. ويمكن أن ترتبط بعض الطائرات المسيرة بـ"أودار" لتحصل منه على الكهرباء.

وأضاف المدير الصناعي: "عند تطوير التأثير، اختبر المتخصصون في المؤسسة إمكانية حركة الروبوت في الوضع المستقل. لهذا يشتمل المجمع على نظام فرعي لتخطيط الحركة يعتمد على أجهزة الاستشعار والعدادات. على أساس البيانات الواردة، يتم تشكيل مسار الروبوت، مع مراعاة التضاريس ومعايير المهمة القتالية".

تم إنشاء مجمع "أودار" الروبوتي على أساس مركبة القتال المدرعة "بي إم بي3" BMP-3. وهي تعمل منذ عام 1987 وهي مصممة لنقل الأفراد إلى الخطوط الأمامية.

لم يتم اختيار هذه السيارة بالصدفة كمنصة أساسية. يذكر المطورون أن BMP-3 كانت في الخدمة مع الجيش الروسي لفترة طويلة، لذلك يمتلك الجيش احتياطيات منها ولديه جميع المهارات اللازمة لتشغيلها وإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء مثل هذا الهيكل للروبوت من الصفر قد يستغرق سنوات من العمل المعقد.