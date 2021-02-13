كيف تمكنت "سو-57" من القيام بواجباتها الخارقة بأدنى حد لعمل الطيار؟

أعجبت مجلة "ميليتاري ووتش" بالمستوى غير المسبوق من الميزات الإلكترونية التي وصلت لها المقاتلة الروسية "سو-57".

والسبب في ذلك هو مقال نشر مؤخرا في مجلة "نيو هورايزونز" التابعة لمؤسسة الطائرات المتحدة.

في ذلك المقال، قال رئيس قسم قمرة القيادة في سوخوي، نيكيتا دوروفيف، إن "الطيار بعد الإقلاع وقبل اقتراب الهبوط، قد لا يشارك في القيادة على الإطلاق، وهذا ضروري مع تركيزه على العثور على أهداف مختلفة ومهاجمتها".

المجلة سالفة الذكر استذكرت في الماضي كيف استفادت الطائرات المقاتلة الروسية من زيادة الميزات الإلكترونية. علاوة على ذلك، كان الجيل الرابع من مقاتلات "ميغ-31" هو الرائد في هذا الصدد وقت اعتماده.

ومع ذلك، لا يمكن عرض المعلومات المعقدة حول كل من الوضع التكتيكي وأنظمة الطائرات في وقت واحد على الشاشة. إذا كانت منصة القيادة بمقعدين، لذلك ومع ظهور "سو-57"، تم حل هذه المشكلة. يقوم الطيار بمعالجة جميع المهام بمفرده.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد في البرمجة على الذكاء الاصطناعي. الذي من المرجح أن يزداد في المستقبل.