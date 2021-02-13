خصائص ناقلات الجنود المدرعة الإيرانية من طراز رخش... فيديو

تم الكشف عن خصائص ناقلات الجنود المدرعة الإيرانية الجديدة من طراز رخش، والتي تم نقلها قبل أيام قليلة إلى الوحدات الحدودية التابعة لقوات إنفاذ القانون.

تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة بوحدات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد، باستخدام مدافع رشاشة صينية من عيار 12.7 ملم من طراز دبليو- 85 المنتجة في إيران، وتتميز هذه الناقلات بخصائص متعددة: خفيفة الوزن نسبيا، حيث يبلغ وزنها القتالي نحو 11 ألف كلغ، يحتوي الهيكل السفلي على خمس عجلات طرق في كل جانب، وتوجد حجرة المحرك في مقدمة الهيكل على اليمين.

​وتتسع الناقلة المدرعة لستة جنود آخرين إضافة إلى السائق والقائد، يبلغ طولها 4.95 متر وارتفاعها 2.11 متر وعرشها 2.28 متر، وفقا لما نقلته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" الروسية.

وتبلغ السرعة القصوى على الطريق السريع 60 كم/ ساعة ونطاق الوقود 450 كم، كما أنه لا يزال غير معروف نوع محرك الديزل المركب وقوته.

ولا تعتبر مدرعة رخش أول محاولة إيرانية لإنشاء حاملة تعقب بشكل مستقل، فقد تم تصميم واختبار سيارات من هذه الفئة خلال الحرب مع العراق، لكن بعد ذلك اقتصر كل شيء على النماذج الأولية.