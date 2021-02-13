أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... فيديو وصور

يشهد العالم تغيرات كبيرة تؤدي إلى تغير ترتيب بعض الجيوش كل عام، فتتراجع جيوش وتحقق أخرى تقدما في ترتيبها إقليميا ودوليا، وفقا لمعايير مشتركة تضم 139 دولة ولا تشمل الأسلحة النووية.

ويقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.

ولفت الموقع إلى أن القوى الإقليمية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضم 5 دولة هي تركيا ومصر وإسرائيل وإيران والسعودية.

وأورد الموقع الأمريكي قائمة تضم 15 جيشا في منطقة الشرق الأوسط، تتقدمها تركيا ومصر.

1- الجيش التركي

ويقول الموقع إن تركيا تحتل المرتبة الأولى بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، بينما تأتي في المرتبة الـ 11 بين أقوى 139 جيشا حول العالم.

يتكون الجيش التركي من 895 ألف جندي بينهم 380 ألف في قوات الاحتياط، ويمتلك 1056 طائرة حربية، بينها 206 مقاتلات و471 مروحية بينها 104 مروحية هجومية.

© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي

يمتلك الجيش التركي أكثر من 3 آلاف دبابة ونحو 11 ألف و600 مدرعة و943 مدفع ذاتي الحركة و1200 مدفع ميداني، و407 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي التركي من 149 قطعة بحرية بينها 16 فرقاطة و10 كورفيتات و12 غواصة و35 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام.

يتكون الأسطول التجاري التركي من 1234 سفينة وبها 10 موانئ رئيسية و98 مطار في الخدمة.

تصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى 17 مليار و300 مليون دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 107 مليار و700 مليون دولار أمريكي.

تتجاوز مساحة تركيا 783 ألف كيلومترا مربعا ولديها سواحل طولها 7200 كيلومترا وحدود مشتركة بطول 2816 كيلومترا.

2- الجيش المصري

يحتل الجيش المصري المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 13 عالميا، وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط.

يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحية بينها 91 مروحية هجومية.

© AFP 2021 / HANDOUT أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري

تتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفع ذاتي الحركة، و2200 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول المصري من 316 قطعة بحرية تضم بينها حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

يتكون الأسطول التجاري المصري من 393 سفينة ولدى مصر 83 مطار في الخدمة.

© AFP 2021 / - أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري

تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

وتتجاوز مساحة مصر مليون كيلومترا مربعا ولديها سواحل بطول 2450 كيلومترا وحدود مشتركها طولها 2612 كيلومترا.

3- الجيش الإيراني

يحتل الجيش الإيراني المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 14 عالميا، وعدد قواته العسكرية يتجاوز 1.9 مليون جندي، بينهم 350 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش الإيراني 516 طائرة حربية بينها 161 مقاتلة و99 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.

© AFP 2021 / HANDOUT أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإيراني

تتكون القوات البرية الإيرانية من نحو 3 آلاف و700 دبابة و8 آلاف و500 مدرعة و770 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2100 مدفع ميداني ونحو ألفي راجمة صواريخ.

© AFP 2021 / HANDOUT أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإيراني

يضم الأسطول الحربي الإيراني 398 قطعة بحرية بينها 6 فرقاطات و3 كورفيتات و29 غواصة و20 سفينة دورية.

يتكون الأسطول التجاري الإيراني من 785 سفينة ولديها 4 موانئ كبرى و319 مطار في الخدمة.

تصل ميزانية دفاع الجيش الإيراني إلى 14 مليار دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 120 مليار و600 مليون دولار.

تتجاوز مساحة إيران 1.6 مليون كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 2400 كيلومترا وحدود مشتركة تتجاوز 5 آلاف و894 كيلومترا.

4- الجيش السعودي

يحتل الجيش الإيراني المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 17 عالميا، وعدد قواته العسكرية يتجاوز 500 ألف جندي.

وتضم القوات الجوية السعودية 889 طائرة حربية بينها 279 مقاتلة و81 طائرة هجومية و258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي

وتضم القوات البرية السعودية أكثر من ألف دبابة و12 ألف و500 مدرعة وأكثر من 700 مدفع ذاتي الحركة و1800 مدفع مدفع ميداني و300 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي السعودي من 55 قطعة بحرية بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و9 سفن دورية و3 كاسحات ألغام.

تمتلك السعودية أسطول تجاري بها 374 سفينة ولديها 5 موانئ طائرة و214 مطار في الخدمة.

تنفق المملكة العربية السعودية ميزانية دفاع قدرها 48 مليار و500 مليون، ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يقدر بـ 496 مليار و400 مليون دولار.

مساحة السعودية تتجاوز 2 مليون و149 ألف كيلومتر مربع، ولديها سواحل طولها أكثر من 2600 كيلومترا ولديها حدود مشتركة تتجاوز 4 آلاف و 272 كيلومترا.

5- الجيش الإسرائيلي

يحتل الجيش الإيراني المرتبة الخامسة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، وعدد قواته العسكرية يتجاوز 500 ألف جندي.

ويصل إجمالي القوات العسكرية في إسرائيل إلى 643 ألف جندي بينهم 465 ألف في قوات الاحتياط.

© AFP 2021 / SASCHA SCHUERMANN أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي

وتتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 مقاتلة حربية بينها 241 مقاتلة و128 مروحية بينها 48 طائرة هجومية.

وتتكون القوات البرية من 1650 دبابة و 7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية.

يتكون الأسطول التجاري الإسرائيلي من 40 سفينة حربية ولدى إسرائيل 5 موانئ رئيسية وبها 42 مطار في الخدمة.

© AFP 2021 / MENAHEM KAHANA أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي

تصل ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي إلى 16 و600 مليون دولار، ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهاب يصل إلى 113 مليار دولار.

تصل مساحة إسرائيل إلى نحو 20 ألف و770 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 273 وحدود مشتركة طولها يتجاوز ألف كيلومترا.