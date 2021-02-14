اكتمال اختبار نظام الإنذار المبكر من الهجوم الصاروخي في روسيا

أعلن مصمم نظم التحذير من الهجمات الصاروخية الروسي سيرجي بويف، اكتمال اختبارات نظام الإنذار المبكر من الهجوم الصاروخي في روسيا.

وقال بويف في تصريح لقناة "زفيزدا" الروسية: "في نهاية ديسمبر 2020، أكملنا اختبارات نظام الإنذار المبكر ككل ولمركز القيادة بشكل خاص".

وأشار بويف إلى أن نظام الإنذار المبكر من الهجوم الصاروخي ينفذ مهام تلقي وإصدار بيانات المسار الصاروخي لتوليد تحذير من الهجوم على نقاط الدولة والقيادة العسكرية، وتوفير المعلومات اللازمة لنظام الدفاع المضاد للصواريخ في موسكو، وكذلك إصدار بيانات خاصة لنظام المراقبة الفضائية حول الأجسام الفضائية.

ووفقا له يتكون نظام الإنذار المبكر من قسمين: الأول من مجموعات من الأقمار الصناعية لنظام فضائي واحد، والثاني من أنظمة الرادار الأرضية.

وتشكل محطة رادار "فورونيج" أساس رادار المستوى الأرضي لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي في روسيا. ويتم حاليا إنشاء محطة رادار جديدة في منطقة مورمانسك. ومن المقرر الانتهاء من إعمال بناء المحطة في كومي في العام الجاري.