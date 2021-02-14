المتحدث العسكري المصري: نفذنا تدريبا بحريا مع البحرية الإسبانية

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبًا بحريًا عابرًا، مع القوات البحرية الإسبانية، بقاعدة برنيس البحرية.

وبحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكد أن البحرية المصرية والإسبانية قد نفذتا تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وأكد البيان أن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى القوات البحرية، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح البيان أن التدريب تم باشتراك الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ" ولنش الصواريخ "18 يونيو" مع سفينة الإبرار الإسبانية "إيسبس كاستيلا لبد".

وأشار البيان إلى أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

ولفت إلى أنه تضمن أيضا تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

وبحسب البيان فإن التدريب سيسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية.​