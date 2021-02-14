إيران تكشف عن الهدف من مناورة بحرية مع روسيا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أوضح "الأدميرال سياري"، المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني، أن "هذه المناورات هي الثانية من نوعها التي تجري بصورة مشتركة بين إيران وروسيا جنوبي البلاد، وبهدف تعزيز الأمن في شمال المحيط الهندي".

وأضاف القائد العسكري الإيراني: أن "هذه المناورات المشتركة التي تضم القوة البحرية الروسية القوية والقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، تحمل رسالة واضحة من أن "القوة البحرية لإيران بلغت مستوى العالمية من حيث المعدات والقوى البشرية والتقنية والتكتيكات والتوجيه والقيادة واجهزة الاتصال والحصول على المعدات الحديثة".

وأكد أن هذه المناورة المشتركة تجسد الاقتدار البحري للقوات المسلحة الايرانية.

وخلص الأدميرال سياري إلى القول: إن "القوات المسلحة الايرانية ولاسيما الجيش، حقق الاقتدار وبلغ مدارج العزة في إطار المهام الموكلة إليه للدفاع عن وحدة الأراضي واستقلال البلاد، وبالتأكيد هو على أهبة الاستعداد للرد على التهديدات الراهنة والمستقبلية".