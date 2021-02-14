إعلام: مدرعة روسية تثير اهتمام أمريكا.. صورة

أظهرت الولايات المتحدة اهتماما، بالسيارة الروسية المدرعة الجديدة "لاسوك 4-بي" التي يمكن نقلها بواسطة مروحية.

وبحسب ما نشر في المقالة فإنه "لم نشاهد مطلقا آلة حرب مثل هذه". في الوقت نفسه ، يُلاحظ أنه يمكن نقله باستخدام مروحية Mi-8 واسعة الانتشار.

وتتميز بالمظهر غير العادي للآلة. لكن هناك أسباب أخرى أيضا تشترك السيارة في القليل جدا مع المركبات الخفيفة المجنزرة أو المركبات المدرعة لجميع التضاريس أو مركبات الدفع الرباعي.

So this is apparently what the Lasok 4-P Mi-8AMTSH helicopter-transportable armored vehicle looks like. It reportedly weighs 2,045 kilograms with a carrying capacity of 650 kg. 2/https://t.co/jX7VJfvtAGhttps://t.co/Wu5pwXI7LW pic.twitter.com/Jdfjn0MguY — Rob Lee (@RALee85) February 11, 2021

يبدو أن التصميم استند إلى قرار استخدام جسم على شكل حرف V للحماية من الأجهزة المتفجرة أو الألغام. ربما أدى هذا إلى بنية جسم زاويّة غير عادي، بحسب الصحيفة.

وبحسب مؤلف المنشور أيضا أن بعض أجزاء السيارة قد تكون مغطاة بنوع من القماش الصناعي. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن السيارة بها حجرة في الخلف لنقل البضائع.

يذكر أيضا أنه نظرا للزوايا المنطقية لميل أسطح الدروع، فإن السماكة الإجمالية لعناصر الدرع الفولاذي للبدن لا يتجاوز 4.5 مم، وسماكة الدرع الأمامي في بعض الأماكن هو 6-8 مم. يستخدم هذا الزجاج المضاد للرصاص، وبشكل عام يجب أن تلبي السيارة مستوى الحماية الباليستية من الفئة 4 أو 5.