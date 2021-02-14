روسيا تطور درعا واقيا من الرصاص مع ميزة "المظلة"... فيديو

تم إنشاء درع مبتكر للعسكريين في روسيا، طوره أحد طلاب مدرسة قيادة الأسلحة المشتركة في موسكو مع معلمه، يتميز بسرعة وسهولة عالية في الخلع الذاتي.

وبحسب قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا"، يحمي الدرع حياة الجنود في ساحة المعركة ولها صفات فريدة.

من السهل ارتداء السترة، وإذا لزم الأمر، يمكن إزالتها على الفور وبحركة واحدة.

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يتم استخدام السترة الواقية من الرصاص "وفقًا لمبدأ المظلة"، في حالة الإصابة، يكفي شد الحلقة الخاصة، والحماية غير مربوطة.

السترة تعمل في البر والماء، حيث أن المقاتل تحت الماء يتخلص من سترته الواقية من الرصاص بـ8 ثوان أسرع من المعدات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح السترة الجديدة المضادة للرصاص بنقل جندي جريح من قبل رفاقه في المعركة.