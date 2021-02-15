سفن البحرية الروسية تدخل حوض بحر العرب للمشاركة في مناورات "أمان 2021"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من سفن البحرية الروسية دخلت حوض بحر العرب للمشاركة في المرحلة البحرية من التدريبات الدولية "أمان 2021" التي تجري قبالة السواحل الباكستانية.

وقالت الوزارة للصحفيين: "غادرت مجموعة من سفن البحرية الروسية مؤلفة من الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" والسفينة الدورية "دميتري روغاتشيف" وزورق الإنقاذ "إس بي-739" ميناء كراتشي متجهة إلى بحر العرب للمشاركة في المرحلة البحرية للتمرين البحري متعدد الجنسيات "أمان 2021"".

وأوضحت الوزارة أن سفن الدول المشاركة في المناورات بشكل خاص ستجري "إطلاق للنيران من مختلف مجمعات أسلحة المدفعية البحرية على هدف سطحي من نوع "كيلر توماتو" على مسافة نحو 5 كيلومترات.

بالإضافة إلى ذلك، في غضون يومين، سيتم العمل على التفاعل في صد هجمات الأهداف الصغيرة عالية السرعة، وسيتم إجراء تدريب على المناورات المشتركة وتمارين مكافحة القرصنة بعمليات البحث.

وشددت وزارة الدفاع الروسية، على أن مناورات "أمان 2021" ليست منحازة، وتشارك جميع الدول في المناورات بشكل مستقل، وبدعوة من الجانب الباكستاني.

هذا وبدأت التدريبات البحرية الدولية السابعة "أمان-2021"، التي يشارك فيها ممثلو 46 دولة، في كراتشي، في الـ12 من شباط/ فبراير الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام.