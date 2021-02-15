أوامر إطلاق صواريخ "إسكندر" تصل في رسالة "غير مرئية"

قال قائد إحدى بطاريات صواريخ "إسكندر" لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الأوامر بإطلاق الصواريخ تصلهم في رسالة قصيرة تضعهم في حالة التأهب القصوى وتحتوي على معلومات عن هدف يزمع ضربه، ولكنها معلومات غير مرئية لا تظهر إلا عندما يقرأها جهاز الكمبيوتر، وهو ما يتطلب إدخال كلمة سر إليه.

وبعد التوصل إلى معرفة إحداثيات الهدف يضغط القائد على مفتاح "ريجيم" لتنطلق عملية إعداد قاذف الصواريخ لإطلاق الصاروخ بصورة أوتوماتيكية دون مشاركة الإنسان. وتستغرق العملية التحضيرية 8 ثوان يمكن إلغاء أوامر إطلاق النار في 7 منها قبل أن يبدأ التفاعل الكيميائي في محرك الصاروخ في الثانية الثامنة.

وخصصت منظومة صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية لتدمير منشآت العدو الهامة التي يمكن أن تبعد عن موقع إطلاق الصاروخ 500 كم. ويطير صاروخ "إسكندر" إلى الهدف بسرعة تعادل 6 أضعاف سرعة الصوت، ويصيبه بدقة عالية جدا.