انطلاق مناورات "حزام الأمان البحري" الإيرانية - الروسية شمالي المحيط الهندي

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن مناورات بحرية إيرانية روسية انطلقت في شمالي المحيط الهندي بمشاركة قطع بحرية روسية وإيرانية.

طهران - سبوتنيك. أعلن المكتب الإعلامي في جيش جمهورية إيران الإسلامية، في بيان له أن " المناورات الإيرانية الروسية تحت عنوان "حزام الأمان البحري" ستبدأ اليوم في شمالي المحيط الهندي".

ووفقا للجيش الإيراني فإن هذه المناورات التي تجرى تحت شعار "التعاون الجماعي في البحر من أجل سلامة التجارة البحرية" تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي".

وشارك البلدان في سبتمبر/ أيلول الماضي في مناورات "قوقاز-2020" في حوض بحر قزوين.