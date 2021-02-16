"سوخوي 35" تعرقل تصدير المقاتلات الفرنسية

تشير البيانات إلى أنه من الممكن ألا يحقق برنامج تصدير مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى الخارج أهدافه.

وكان من المفروض أن يحقق برنامج تصدير المقاتلات الفرنسية نجاحا وتشتري دول أجنبية، وبالأخص مصر والهند، أعدادا كبيرة من مقاتلات "رافال".

وكان من المفترض أن تشتري الهند 126 مقاتلة فرنسية. إلا أن برنامج تصدير المقاتلات الفرنسية لم يحقق النجاح المنشود، حيث اشترت مصر 24 مقاتلة فقط بينما اكتفت الهند بشراء 36 مقاتلة، بحسب "ميليتري ووتش ماغازين".

وتسير الأمور إلى إحباط برنامج تصدير مقاتلات "رافال" بسبب مقاتلات "سو-35" الروسية. وبحسب "ميليتري ووتش ماغازين"، حيث اشترت مصر 27 مقاتلة من طراز "سو-35" وقد تفضل الهند أيضا مقاتلات "سو-35" على مقاتلات "رافال".

يشار إلى أن "سوخوي" أسرع من "رافال"، وتستطيع الصعود إلى علو أكبر، وتتفوق على نظيرتها الفرنسية في نسبة قوة الدفع إلى الوزن.

وخصصت مقاتلة "سو-35" لتحقيق التفوق في الجو. وتواجه الهند نقصا في الطائرات المقاتلة من هذا النوع وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين".