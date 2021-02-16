بندقية كلاشنيكوف "أ كا-19" تدخل دائرة الأضواء العالمية

سيكون معرض "ايديكس 2021" المقام في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أول معرض دولي خارج روسيا يتم فيه عرض أحدث سلاح من إنتاج الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.

وظهر رشاش "كلاشنيكوف 19" (أ كا-19) أمام الجمهور لأول مرة في العام الماضي في معرض "أرميا 2020" المقام في ريف موسكو.

واستحوذ رشاش كلاشنيكوف الجديد على اهتمام الأجانب، وقد بدأت شركة "كلاشنيكوف" تتلقى طلبات على رشاش "أ كا-19" منهم، وبالأخص من مستوردي الأسلحة في الشرق الأوسط.

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" إن أحد أسباب اهتمامهم برشاش "أ كا-19" أنه يستطيع أن يعمل بأمانة في ظروف الرطوبة والحرارة الشديدة ووسط الغبار.

وقال مدير دائرة التعاون العسكري التقني بشركة "كلاشنيكوف"، فلاديمير أونوكوي، لـ"سبوتنيك" إن من مميزات رشاش "أ كا-19" أنه يستخدم الرصاصات عيار 5.56 ملم المعتمد على نطاق واسع في العالم، وأن وزنه خفيف حتى أن مستخدمه لا يشعر بالتعب.

ويزن رشاش "أ كا-12" 3350 غراما، ويبلغ طول ماسورته 415 ملم. ويبلغ مداه المُجدي 440 مترا. ويستطيع هذا الرشاش أن يطلق 650 طلقة في الدقيقة. ووصلت أولى دفعات رشاشات "أ كا-12" إلى القوات الروسية في نهاية عام 2018.