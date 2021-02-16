بعد مروحيات "مي 35"... دولة آسيوية تستورد صواريخ وأسلحة روسية متطورة

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، إن روسيا وباكستان وقعتا عقودا لتوريد أنظمة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة.

جاء ذلك على هامش التدريبات البحرية الدولية AMAN-2021 التي اختتمت، الثلاثاء، في باكستان. ولم تعلق الدائرة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا على هذه المعلومات.

وقال باجوا بعد سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك" حول آفاق التعاون العسكري التقني الروسي الباكستاني: "لدينا اتفاق بالفعل، نتفاوض بشأن الحصول على أسلحة معينة. ونحن بصدد شراء بعض الأنظمة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الصغيرة من روسيا، وتم توقيع العقد بالفعل".

وأشار الجنرال إلى أن روسيا، اليوم، "صديقة جيدة لباكستان" والتي ترغب إسلام أباد، كونها شريكًا في منظمة شنغهاي للتعاون، في تطوير العلاقات معها ليس فقط في المجال العسكري، ولكن أيضًا في المجالات الأخرى.

وأشار رئيس الأركان العامة إلى أن باكستان حصلت في السنوات الأخيرة على طائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز "مي 35" من روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، عن وصول وحدات من القوات البحرية الروسية إلى باكستان.

ووصلت فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشوف" والقاطرة البحرية "إس بي 739" إلى ميناء كراتشي الباكستاني للمشاركة في مناورات عسكرية بحرية دولية تحمل اسم "أمان 2021".

وستنطلق فعاليات "أمان 2021"، في 12 فبراير/شباط، وتستمر حتى 16 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد في إطارها مؤتمرات في الفترة 12 – 14 فبراير. وسيكون بحر العرب مسرحا لها في 15 و16 فبراير.

ومن أهداف المناورات التي يجب أن تشارك فيها وحدات بحرية من باكستان وروسيا وخمس دول أخرى ويحضرها مراقبون من أكثر من 30 دولة، تطوير التعاون العسكري بين الدول المشاركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل خبرات مكافحة القرصنة البحرية بين البحارة العسكريين.