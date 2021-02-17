روسيا تفصح عن مناطق تستورد نصف صادراتها من الأسلحة

"روسوبورون اكسبورت" هي المنظمة الحكومية الوحيدة في روسيا لتصدير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، عشية معرض الأسلحة IDEX-2021 في أبو ظبي، إن أكثر من نصف صادرات الأسلحة الروسية في عام 2020 هبطت إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد تشيميزوف، في تصريح نقلته الخدمة الصحفية للشركة ، أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد اليوم من بين العملاء الرئيسيين في سوق الأسلحة. وتمثل المنطقة حوالي ثلث إجمالي حجم السوق. بحلول نهاية عام 2020، شكلت دول المنطقة أكثر من 50% من إجمالي الصادرات.

ووفقًا له، فقد وسعت شركة "روسوبورون اكسبورت" بشكل كبير جغرافية التعاون في المنطقة بالإضافة إلى النمو في أحجام الصادرات ومجموعة المنتجات المعروضة.

وأضاف تشيميزوف: "في عام 2021 ، ستستمر هذه الاتجاهات الإيجابية وفقًا للمهام التي حددتها قيادة البلاد".