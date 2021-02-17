بوارج روسية جديدة لمشاة البحرية تتسع لمزيد من المروحيات

وقد خرجت سفينتان من هذه الفئة، فئة سفن الإنزال، هما "إيفان غرين" و"بيوتر مورغونوف"، إلى حيز الوجود وانضمتا إلى الأسطول الروسي في عامي 2018 و2020. تبلغ الإزاحة المائية لكل منهما، 5000 طن، وتتسع لـ300 فرد من مشاة البحرية أو 36 مركبة مدرعة أو 13 دبابة.

وأجريت أخيرا تغييرات على تصميم سفن هذه الفئة لجهة زيادة الحمولة. ويجري الآن العمل على إنشاء سفينتين أخرتين من هذه الفئة بمراعاة التغييرات.

قال إيليا سامارين، مدير عام مصنع السفن "يانتار"، لـ"سبوتنيك" إن الإزاحة المائية لسفينتي "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين" تزداد بنسبة 40 في المائة، وتزداد بالتالي سعتهما.

وستستطيع السفن الجديدة أن تحمل مزيدا من مشاة البحرية ومعداتهم، وتقدر على حمل اثنتين، على الأقل، من طائرات الهليكوبتر.

ويُتوقع أن تنضم سفينتا "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين" إلى الأسطول الروسي في عامي 2023 و2024.