مقاتلتان روسيتان تعترضان مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي-27"، اليوم الأربعاء، مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود، وقامت بمرافقتها لعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدفاع، في بيان له، إلى أن محطات الرادار الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود قد رصدت في السابع عشر من شهر شباط/فبراير أهدافا طائرة تقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان من طراز "سو-27" تابعتان للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، من أجل التعرف على الأهداف وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وتابع: وقد تعرف طاقما المقاتلتين على الأهداف الطائرة وتبين أنها طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية، من بينها طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه إس-135" وطائرتان "ميراج-2000". وقامت المقاتلتان بمرافقتها فوق البحر الأسود".

وأكد البيان أنه بعد ابتعاد طائرات الاستطلاع الأجنبية عن الحدود الروسية عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قاعدة مرابطتهما.

وأوضح البيان أنه لم يسمح للطائرات بانتهاك حدود الدولة الروسية.

وجرى التأكيد على أن رحلة المقاتلتين الروسيتين تم تنفيذها وفقًا للقواعد الدولية في استخدام المجال الجوي.