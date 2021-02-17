الضحية لواءان مدرعان و20 طائرة... أنظمة "بانتسير- إس" تمطر العدو بالنيران في سيبيريا.. فيديو

منعت أنظمة "بانتسير- إس" الروسية المضادة للطائرات أثناء التدريبات في سيبيريا هجومًا من قبل عدو افتراضي.

أشار موقع قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا"، حسب التقديرات، إلى أن خسائر العدو المفترض من هذه المناورة بلغت لواءان من المركبات المدرعة الخفيفة و20 طائرة مسيرة تقليدية الصنع.

Расчеты «Панцирь-С» накрыли «свинцовым дождем» условного противника в Сибири 🇷🇺

أنظمة "بانتسير- إس" الروسية تمطر العدو الافتراضي بالرصاص في سيبيريا 🇷🇺 #روسيا #Russia #Россия

المصدر من قناةzvezda https://t.co/AXiKb6xR1O pic.twitter.com/dVo1XWEGef — Zain Alabiden Shiban (@zain_shiban) February 17, 2021

سار الجيش إلى المنطقة المحددة في مركبات عادية... وتمكن من العثور على طابور من المخربين بواسطة نظام الرؤية الإلكترونية.

في البداية، تم تحديد الهدف، وبعد ذلك قاموا بقياس المدى وفتحوا النار من عيار 30 ملم على مسافة تصل إلى 4 كيلومترات