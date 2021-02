للمرة الثانية... إرجاء أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنغارا" الروسي الخفيف إلى عام 2022

موسكو - سبوتنيك. وقال فاروتشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "من جانبنا، نقوم بتصنيع صاروخ حامل. وبسبب عدم جاهزية الجهاز (الكوري الجنوبي) نتيجة الوباء، طلب منا الشركاء الكوريون الجنوبيون مرة أخرى تأجيل موعد الإطلاق، مستغلين فرصتهم الثالثة لتأجيل الإطلاق دون شرط جزائي. حالياً، من المقرر تنفيذ الإطلاق في الربع الثاني من عام 2022".

ووفقا له، إذا لم ينفذ الجانب الكوري الجنوبي شروط العقد لسبب ما، فسيظل الصاروخ بحيازة مركز خرونيتشيف وسيتم إيجاد استخدام آخر له.