للمرة الثانية... إرجاء أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنغارا" الروسي الخفيف إلى عام 2022

أفاد المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، أليكسي فاروتشكو، بأنه تم تأجيل أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنغارا –1.2" من الفئة الخفيفة مع القمر الصناعي الكوري الجنوبي "كومبسات -6" إلى عام 2022 بسبب عدم توفر الجهاز الفضائي.

موسكو - سبوتنيك. وقال فاروتشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "من جانبنا، نقوم بتصنيع صاروخ حامل. وبسبب عدم جاهزية الجهاز (الكوري الجنوبي) نتيجة الوباء، طلب منا الشركاء الكوريون الجنوبيون مرة أخرى تأجيل موعد الإطلاق، مستغلين فرصتهم الثالثة لتأجيل الإطلاق دون شرط جزائي. حالياً، من المقرر تنفيذ الإطلاق في الربع الثاني من عام 2022".

ووفقا له، إذا لم ينفذ الجانب الكوري الجنوبي شروط العقد لسبب ما، فسيظل الصاروخ بحيازة مركز خرونيتشيف وسيتم إيجاد استخدام آخر له.

وتم توقيع عقد إطلاق "كومبسات-6" بواسطة صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي في عام 2016، حيث كان من المخطط أصلاً أن يتم الإطلاق في عام 2020. ثم أُعلن عن تأجيله إلى عام 2021.

هذا وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، - صاروخ "أنغارا –1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة، وصاروخ "أنغارا – 5" مع تعديليها "أنغارا – 5 إم" (محدثة) و"أنغارا – 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا – 5 في" (ذات حمولة زائدة).

يذكر أن مركز "خرونتشيف" - هو مركز روسي، مقره موسكو، يصنع سفن الفضاء وصواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية، ومن ضمنها صاروخ "بروتون" وصاروخ "روكوت" . ويعود تاريخ المركز لعام 1916، عندما تأسس كمعمل خارج مدينة موسكو، لإنتاج السيارات تحت اسم "روسو بالت"، وأنتجت أول سيارة في المصنع عام 1922, بعدها بقليل تحول المصنع لإنتاج الطائرات، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتج طائرات إليوشن إل-4 والقاذفة (توبوليف تي يو-2).