تستطيع تغيير ميزان القوى... روسيا تواصل بناء غواصاتها النووية

كشف ميخائيل بودنيتشينكو، مدير عام مصنع "سيفماش" الواقع في مدينة سيفيرودفينسك، لـ"سبوتنيك" أن المصنع يعمل على بناء 8 غواصات متعددة المهام من فئة "ياسين".

وقد تم الانتهاء من إنشاء إحداها التي تحمل اسم "سيفيرودفينسك". وكانت هذه الغواصة قد انضمت إلى الأسطول الروسي. وسيتم تسليم غواصتين أخريين إلى القوات البحرية الروسية خلال العام الجاري.

وتتسلح الغواصات من فئة "ياسين" بالألغام والطوربيدات عيار 533 ملم، وصواريخ "كاليبر" و"اونيكس". ويجب أن تنضم صواريخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت إلى ترسانة أسلحتها في المستقبل.

وعن أهمية هذه الغواصات قال الخبير العسكري العقيد كونستانتين سيفكوف لـ"سبوتنيك" إن الغواصات من فئة "ياسين" تعزز قوة الأسطول الروسي إلى حد كبير. فمثلا، تعزز قدرة الأسطول على مكافحة مجموعات القطع البحرية المعادية وتدعم فرص صد هجمات حاملات الطائرات.

وأضاف الخبير أن ظهور هذه الغواصات المتسلحة بالصواريخ الحديثة سيؤثر على ميزان القوى في مسارح العمليات الحربية البحرية ويجعله يميل أكثر لصالح روسيا.