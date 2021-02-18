روسيا: أمريكا تهدد الاستقرار وتبحث عن عدو

تحدثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن المناورات التي تجريها أمريكا في البحر الأسود.

وقالت زاخاروفا إن "المناورات الأمريكية في البحر الأسود تهدد السلام والاستقرار، وهناك شعور بأن الأمريكيين نفد صبرهم للعثور على العدو".

وأضافت خلال إفادة صحفية في موسكو: "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي في البحر الأسود نفد صبره للعثور على العدو، لكنهم يفعلون ذلك عبثا".

ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، فإن التدريبات على الحدود الروسية هي مناوئة لروسيا و"تهدد السلام والاستقرار".

وكانت القوات البحرية الأمريكية أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود، يوم الثلاثاء الماضي، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد الغواصات للعدو المفترض.

وشاركت في المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين.

مقابل ذلك، دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، القوات المسلحة الأمريكية الكف من البحث عن ذرائع لتعزيز وجودها في البحر الأسود، وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية لبلادها، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك.