الإمارات تستعد لحدث عسكري عالمي…تسلسل زمني لانطلاق "آيدكس" و"نافدكس"

تنطلق، الأحد المقبل، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

ويهدف هذا الحدث العسكري لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" سطرا مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاما، مشيرة إلى ما حققه المعرضان جعلهما أكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية إقليميا ودوليا.

وأصبح المعرضان أبرز ملتقى دولي تستضيفه الإمارات كل عامين لتبادل الخبرات التكنولوجية بين الدول والشركات والهيئات المعنية بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.

تسلسل زمني لانطلاق "آيدكس" و"نافدكس"

1- انطلقت النسخة الافتتاحية لمعرض "آيدكس" عام 1993، واستضاف 350 شركة عالمية.

2- في عام 1995، تم إطلاق النسخة الثانية من "آيدكس" بمشاركة 566 شركة، إضافة إلى مضاعفة عدد الوفود.

3- كانت الدورة الثالثة عام 1997، وواصل حجم المشاركة صعوده حتى انعقاد الدورة الرابعة عام 1999.

4- في عام 2001، وصل عدد الشركات العالمية المشاركة في "آيدكس" إلى 860 شركة.

© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

5- في عام 2003، حقق معرض "آيدكس" حضورا قياسيا ووصل عدد الشركات إلى 900 شركة من 50 دولة إضافة إلى 68 وفدا عالميا، وشهد ذلك العام استخدام ميناء زايد لعرض السفن والقطع البحرية المشاركة.

© Sputnik . Nezar Alian "ستريت مارين" الإماراتية تعرض لأول مرة القارب المدرع "تريتون" في "آيدكس"

6- في عام 2005، وصل عدد المشاركين من الشركات إلى 904 شركة من 50 دولة.

7- في عام 2007، انعقدت الدورة الثامنة في مركز أبوظبي للمعارض، وكان أول معرض يقام في المبنى الذي تم تشييده حديثا، بينما استضاف ميناء زايد أسطولا من 15 سفينة من سبع دول مشاركة.

© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

8- في 2009، استضاف معرض "آيدكس" أكثر من 50 ألف زائر وشهد إقامة العروض البحرية الحية للمرة الأولى في القناة المائية المقابلة لمركز أبوظبي للمعارض.

9- انعقدت في 2011، الدورة العاشرة من المعرض وتم إطلاق معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية.

10- في 2013، استقطب المعرضان نحو 80 ألف زائر وساهم في تصنيف أبوظبي ضمن قائمة أفضل 100 وجهة عالمية في قطاع سياحة الأعمال.

11- في الدورة الـ 12 عام 2015، تجاوز عدد الشركات المشاركة 1200 شركة من جميع أنحاء العالم، وتجاوز عدد الزوار 100 ألف زائر، وشهد توقيع صفقات ضخمة.

12- في عام 2017، انعقدت الدورة الـ 13 بمشاركة 1235 شركة من 57 دولة وتم توقيع أكثر من 82 اتفاقية.

13- في عام 2019، انعقدت الدورة الـ 14 للمعرض وكان عدد الشركات الإماراتية المشاركة فيه 170 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية.