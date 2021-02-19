روسيا تطلع زوار معرض "آيديكس 2021" على نظام جديد لمكافحة الطائرات المسيرة

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت": "إن ممثلي الشركة سيعلنون في الثاني والعشرين من فبراير/شباط من عام 2021 خلال معرض "ايديكس 2021" في الجناح الخاص بها بصالة 12 عن "مواقف جديدة" تجاه كيفية مكافحة الطائرات المسيرة المعادية".

ووضع الخبراء الروس الرؤية الجديدة، التي تأخذ في الاعتبار إمكانية حصول تنظيمات الإرهاب على الطائرات المسيرة، بعد أحداث عامي 2019 و2020 عندما تم توجيه الضربات لمنشآت حكومية وصناعية في أراضي بعض بلدان الشرق الأوسط.

وأشار جهاز الإعلام إلى أن خبراء الشركة سيقدمون لزوار المعرض نظاما قادرا على صد هجوم الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الإعاقة التشويشية ووسائط الدفاع الجوية المختلفة.

وأضاف أن من الوسائل التي تملكها روسيا لمكافحة الطائرات المسيرة المعادية منظومة "ريبيلين باترول" للتشويش الإلكتروني التي تستطيع إبطال مفعول الطائرات المسيرة التي تبعد عنها بـ20 كيلومترا، ومنظومتا "كوبول" و"روبيج أفتوماتيكا" القادرتان على صد هجوم الطائرات المسيرة المكثف من مختلف الجهات والارتفاعات في دائرة لا يقل نصف قطرها عن ثلاثة كيلومترات، وبندقية "بيشال" الكهرومغناطيسية المخصصة لتعطيل قنوات التحكم في الطائرات المسيرة.