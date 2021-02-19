الكشف عن أسلحة روسية صغيرة جديدة في آيدكس 2021

تتجه شركة "روس أبارون إكسبورت" الروسية في 23 فبراير 2021، وفي إطار معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 في أبو ظبي، لإقامة عرض عام بعنوان "أسلحة صغيرة جديدة روسية الصنع" في جناحها في القاعة 12.

خلال العرض التقديمي، سيتحدث متخصصو الشركة عن الخصائص التقنية وحلول التصميم الفريدة وخصائص استخدام آلات "كورد" KORD الأوتوماتيكية ذات الأتمتة المتوازنة، وأحدث بندقية هجومية كلاشينكوف "AK-19" ومسدس ليبيديف المضغوط (PLC)، والتي تم عرضها لأول مرة في المعارض الدولية خارج روسيا.

تظهر البندقية الهجومية "كورد" Kord 6P68 لشركة الأسلحة الروسية المشهورة عالميًا "زيد" ZiD ميزات الدقة في أيدي جنود القوات الخاصة. يلاحظ الخبراء بشكل خاص خصائصها الفريدة في وضع إطلاق النار التلقائي بفضل نظام أوتوماتيكي متوازن مبتكر.

سمحت الخبرة الواسعة في إنشاء البنادق الآلية وبنادق القنص والأسلحة الأخرى للشركة المصنعة باختيار أحدث السبائك الخفيفة والمتينة للحصول على موثوقية عالية للأسلحة والتفاعل المستمر مع وكالات إنفاذ القانون، لتطوير التصميم الأكثر ملاءمة لأداء المهام المختلفة.

سيتم عرض آلات "كورد" Kord في آيدكس 2021 في جناح شركة "روس أبارون إكسبورت".

لطالما وضعت الأسلحة الصغيرة، من إنتاج "جي إس سي كونسيرن" JSC Concern، كلاشينكوف ضمن معايير الجودة الدولية، حيث يتيح الموظفون ذوو المؤهلات العالية والتقنيات الفريدة إنتاج أسلحة عالية الجودة، والاستجابة في الوقت المناسب لطلبات السوق واتباع الاتجاهات العالمية.

تلقت المنصة الأسطورية لبندقية كلاشينكوف الهجومية تطورًا منطقيًا في البندقية الهجومية AK-19 التي طال انتظارها في السوق العالمية، والتي تم تطويرها لاستخدام خرطوشة الناتو القياسية (5.56 × 45 ملم).

شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" أك-19

البندقية AK-19، مثل أي بندقية كلاشنيكوف روسية، تعطي الثقة في كل طلقة. بفضل المقبض التلسكوبي والحلول التقنية الأخرى التي تعمل على تحسين بيئة العمل.

تم تجهيز AK-19 بقمع فلاش مشقوق مع القدرة على تثبيت جهاز سريع التحرير لإطلاق نار منخفض الضوضاء، وخط رؤية ممتد ومشاهد جديد. تتوافق هذه الحلول التقنية، التي يطبقها المطور، مع ظروف الحرب الحديثة.