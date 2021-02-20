روسيا تبدي استعدادها لبيع أحدث مقاتلاتها للشركاء الاستراتيجيين

أعلنت الشركة الروسية لاستيراد وتصدير المعدات العسكرية "روس أوبورون إيكسبورت"، أن روسيا مستعدة لبيع المقاتلات الجديدة من طراز "سو-57 أي" للشركاء الاستراتيجيين، وأن المشاورات تجري الآن.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير العام للشركة الروسية، ألكسندر ماخييف، لوكالة سبوتنيك: "في الوقت الحالي، نجري مشاورات أولية مع بعض دول العالم بشأن توريد مقاتلات الجيل الخامس متعددة الوظائف من طراز (سو-57 أي)".

وأضاف ماخييف، أن "روسيا مستعدة لتوريد "سو-57 أي" للشركاء الاستراتيجيين إذا كانوا مهتمين".

وأعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة الهندية قررت شراء 21 مقاتلة من طراز "ميغ-29" من روسيا.

وتتمتع مقاتلة الجيل الخامس الروسية بالقدرات الحركية الخارقة، وتستطيع أن تقوم بحركات معقدة لا تقدر عليها الطائرات الأخرى.