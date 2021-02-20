حمولة سيارة "نمر" الروسية تزداد مرة ونصف... كيف تحققت الزيادة؟

تمكن صانع سيارة "نمر" الروسية، وهي سيارة مدرعة، من التوصل إلى طريقة لزيادة حمولتها.

كشف مدير عام الشركة الصناعية العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، لـ"سبوتنيك" أن حمولة سيارة "تيغر" (نمر) المدرعة ازدادت 1.5 مرة وبلغت نحو 2000 كغ.

وتحققت الزيادة في سياق العمل على موديل جديد من سيارة "تيغر" قادر على حمل قاذف صواريخ "كورنيت أ" المضادة للدبابات.

وبلغ وزن السيارة المجهزة لحمل صواريخ "كورنيت" وقاذفها 8900 كغ، أي أكثر من الوزن التصميمي الذي يبلغ 8200 كغ. وشكلت الزيادة عبئا إضافيا قد لا يحتمله الهيكل السفلي حيث الأجزاء الدوارة للسيارة. وتم تعديل الهيكل السفلي لكي يحتمل العبء الإضافي.

واجتاز الهيكل السفلي الجديد الاختبارات بنجاح وهو ما سمح بزيادة حمولة السيارة من 1200 كغ إلى 1900 كغ. وأشار مدير عام الشركة إلى أن هذا يسمح بوضع المزيد من المعدات في السيارة أو تقوية درعها.

ومن مهام سيارة "تيغر"، هي سيارة قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة، نقل الناس ومختلف الحمولات وحمل المعدات المختلفة.