"لا نظير لها"... الجيش الإيراني يكشف عن منظومة فريدة تعمل في فترات "الخمول"

كشف الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن منظومات دفاع جوي جديدة بالإضافة إلى مقر قيادة ذاتي الحركة قيل إنها فريدة ولا نظير لها في العالم.

أزاح سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني، اليوم، الستار عن منظومة رادارية جديدة متطورة تحمل اسم "بمهن" بالإضافة إلى مقر قيادة "ذاتي الحركة".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال قائد سلاح المضادات الجوية، علي رضا صباحي فرد، في تصريحات أدلى بها خلال مراسم إزاحة الستار عن إنجازات إيرانية جديدة في منظمة "الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي" التابع لسلاح المضادات الجوية، إن منظومة الدفاع الجوي الرادارية "بمهن" التي أزيح الستار عنها اليوم هي منظومة "فريدة ولا نظير لها في العالم".

ونوه صباحي فرد، إلى أن هذه المنظومة لديها سمة فريدة هي قدرتها على العمل أثناء فترات الخمول، بالإضافة إلى كشف جميع الطائرات والأجسام الطائرة الصغيرة للغاية، بحسب الوكالة.

وأكد قائد سلاح المضادات الجوية أن بلاده تستطيع "استخدام هذه المنظومة بشكل عملاتي اعتبارا من اليوم".

من جهة أخرى، كشف صباحي ‌فرد، عن مقر عمليات ذاتي الحركة والتنقل، منوها إلى إمكانية استخدامه في جمع أنواع المعارك المختلفة والمواجهات العسكرية بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في عمليات الإنقاذ وأثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل حيث يستطيع إنجاز مهامه بشكل مستقل وذاتي الحركة.

وبين صباحي ‌فرد، أن هذه الإنجازات الفريدة تم تصنيعها لأول مرة عن طريق سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني.