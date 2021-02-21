الجيش المصري يتفوق على نظيره الإسرائيلي بـ7 مراكز في تصنيف عالمي

وبحسب موقع " جلوبار فاير باور" فقد جاء الجيش المصري في المرتبة الـ13 عالميا، فيما جاء الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ20.

ووفقا لتصنيف داخل المنطقة العربية احتل الجيش المصري المركز الأول عربيا، بينما جاء جيش المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيا، والسابع عشر عالميا.

ويعتمد الموقع المعنى بالتصنيف العالمى للجيوش، على 50 عاملاً لتحديد مؤشر قوة الدولة، منها التكنولوجيا المتقدمة والتنافس مع دول أخرى.

وأوضح الموقع أن معايير التصنيف لا تعتمد على العدد الإجمالى للأسلحة المتوفرة لدى كل دولة، ولكن على تنوع الأسلحة، لتحقيق توازن أفضل بين القوة النيرانية المتاحة، مؤكدا أن القدرات النووية لا تؤخذ فى الاعتبار.

وقال: "تؤثر العوامل الجغرافية والمرونة اللوجيستية والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية فى الترتيب النهائى"، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية أو السياسية للدولة لا يؤخذ بها فى الاعتبار.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى وفق التصنيف.

وبالنسبة لبقية الدول العربية فقد ظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميا، وثالث أقوى الدول العربية، واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، وحصل على التصنيف 36 عالميا، أما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيا، والـ53 عالميا، بينما ظهر العراق في المرتبة السادسة عربية، والـ57 عالميا.

وكان المركز السابع عربيا من نصيب الجيش السوري، الذي جاء بالمرتبة الـ 65 عالميا، فيما ظهرت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا، و70 عالميا.

واحتلت الكويت المرتبة التاسعة عربيا، والـ71 عالميا، وتلتها عمان في المرتبة العاشرة عربيا، والـ72 عالميا، وتبعتها تونس في المرتبة الـ 11 عربيا، والـ73 عالميا، وظهرت الأردن في المرتبة الـ 12 عربيا، والـ 74 عالميا

واعتبر التصنيف السودان الجيش رقم 13 عربيا، والـ77 عالميا، وجاءت اليمن في التصنيف الـ 14 عربيا، والـ78 عالميا، أما قطر فقد احتلت المرتبة الـ 15 عربيا، والـ82 عالميا، فيما ظهرت البحرين في المرتبة الـ 16 عربيا، والـ103 عالميا، وحصلت لبنان على المركز الـ17 عربيا، والـ116 عالميا، وجاءت موريتانيا في التصنيف الأخير بحصولها على المرتبة الـ18 عربيا، والـ126 عالميا.