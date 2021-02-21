الشركة المصنعة لدبابة "أرماتا" تعمل على خفض سعرها

وتحدث أندريه تيرليكوف، مطور هذه الآلية، والمصمم العام لمكتب تصميم Ural لهندسة النقل، للصحفيين يوم الأحد، في معرض آيدكس 2021 في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

وقال تيرليكوف "هناك الكثير من الحديث عن تكلفة "أرماتا"، ولكن هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة والمشوهة تماما ولكن حتى اليوم، بموجب العقود التي ذكرتها، هناك تفاهم متبادل كامل بين شركة المصنعة ووزارة الدفاع من حيث الأعداد. و سنعمل على تطوير التكنولوجيا، وسنقلل من اليد العاملة، ونزيد من قابلية التصنيع، ومع مراعاة عامل الانكماش للعقود الجديدة، نتفق على السعر الذي يناسب كلا الطرفين".

وأكد المصمم العام لـ "أرماتا" أنه لا يمكن تحديد التكلفة الحقيقية لنموذج أو آخر من المعدات العسكرية إلا في السنة الثالثة من بدء الإنتاج التسلسلي، عندما تكون تقنيات تصنيع العينة النهائية وتصنيع المكونات منجز.

هذا وتعتبر دبابة "تي-14" هي الدبابة الثالثة الوحيدة في العالم من جيل ما بعد الحرب، وصممت الدبابة للمواجهة المباشرة مع العدو، ودعم هجوم الوحدات الفرعية للبنادق الآلية، وتدمير القوى العاملة للعدو الموجودة في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة.