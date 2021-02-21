6 دول تبدي اهتمامها بشراء أحدث دبابات "أرماتا" الروسية

قال المدير العام لشركة Rosoboronexport ألكسندر ميخيف، اليوم الأحد، خلال معرض الأسلحة الدولي آيديكس 2021، إن 6 دول أجنبية ترغب في شراء أحدث دبابة روسية من طراز T-14 Armata، وتعتبرها دبابة قتال رئيسية لقواتها المسلحة.

ويتم تقديم "أرماتا" في الخارج لأول مرة في معرض آيديكس 2021 في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

وقال ميخيف ردا على سؤال من أحد الصحفيين، "تعتبر عدد من الدول أن دبابة أرماتا هي دبابة قتال رئيسية لجيوشها. هناك حوالي ست دول مهتمة بأرماتا. إنهم يشغلون دباباتنا بالفعل ويسعدهم التحاور معنا. إنهم يبدون اهتماما. الأمر لا يتعلق بالتطبيقات، إنه كذلك حول إظهار المنصة بالشكل الذي ستتفوق فيه على T-80 وT-90".

وتعتبر دبابة "تي-14" هي الدبابة الثالثة الوحيدة في العالم من جيل ما بعد الحرب، وصممت الدبابة للمواجهة المباشرة مع العدو، ودعم هجوم الوحدات الفرعية للبنادق الآلية، وتدمير القوى العاملة للعدو الموجودة في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة.