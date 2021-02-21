تسجيل
13:31 GMT21 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مركبات استطلاع قتالية روسية مطورة طراز بي إر دي إم في إقليم زا بايكاليه، روسيا

    روسيا والإمارات تناقشان منهجا جديدا للتعاون في مجال الأسلحة

    © Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104316/27/1043162739_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_d36623c396e4de223ff5accf5e8dcad5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202102211048174604--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-/

    تسعى روسيا إلى أن تعود من جديد جهة أساسية لتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة، وخلال انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيديكس ونافدكس 2021" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تجري مناقشة مناهج جديدة للتعاون بين البلدين.

    وقال المدير العام لشركة "روسوبورونيكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الأحد، للصحفيين خلال فعاليات الدورة الـ 15 من معرض الأسلحة الدولي آيدكس 2021، "إن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة تواصلان التعاون في مجال إنشاء مركبات المشاة القتالية، وتجري مناقشة مناهج جديدة للتعاون".

    وأخبر ميخييف المراسلين بأن هذا المشروع تم تجميده مؤقتا عام 2019، حيث أعربت الإمارات عن رغبتها في إنشائه بالكامل بمفردها.

    وتابع: "المشاورات جارية، لكننا نرى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قام شركاؤنا بإنشاء مجموعة صناعية خاصة بهم، وشكلوا كفاءات لإنتاج منصات مختلفة من المركبات ذات العجلات، لذلك نحن اليوم على اتصال وثيق باستمرارية التعاون".

    دبابة أرماتا (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    6 دول تبدي اهتمامها بشراء أحدث دبابات "أرماتا" الروسية

    وقال ميخييف: "إن بلاده تناقش قضايا تجهيز المركبات القتالية الإماراتية، بما في ذلك آلية الدفاع القتالية (النمر) بأنظمة التحكم الروسية والوحدات القتالية والمجمعات عالية الدقة".

    ويأتي تنظيم معرضي "آيديكس ونافدكس 2021" اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير/شباط الجاري، وتم افتتاح أكبر صالون عسكري تقني في العالم بآيديكس-2021 في أبو ظبي، حيث تعرض روسيا أحدث عينات من المنتجات العسكرية والمدنية.
    ويقع المعرض الروسي الموحد في القاعة 12 ويشغل أكثر من 1200 متر مربع، وتنظمه شركة "روسوبورونيكسبورت"، وهي عضو في شركة "روستيخ" الحكومية.

    انظر أيضا:

    روستيخ تكشف لأول مرة نظام الدفاع الجوي الصاروخي المحدث "بانتسير"
    أسلحة تعرض لأول مرة في "آيديكس".. افتتاح أكبر جناح عسكري تقني روسي في العالم
    الكلمات الدلالية:
    تعاون دولي, صفقات الأسلحة, الأسلحة, روسيا, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الناس وأفراد الأمن يهربون بينما يطلق نشطاء حقوق الحيوان الأكراد دبًا في البرية بعد إنقاذ الدببة من الأسر في منازل الناس في دهوك، العراق، 11 فبراير 2021.
    الدببة البنية السورية تهاجم الناس في العراق
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    إنفوجرافيك.. خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك