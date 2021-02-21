مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021

تضم منطقة الشرق الأوسط 15جيشا، تتقدمها 5 دول تمثل القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة وهي تركيا ومصر وإسرائيل وإيران والسعودية، وتظهر الإحصائيات العالمية لهذا العام تقدم مصر على إسرائيل بـ 7 مراكز عالمية في تصنيف الجيوش.

ويتم تصنيف قوة الجيوش وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي، ولا يتضمن ذلك ما تملكه أي دولة من أسلحة نووية، وفقا لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن بعض الدول تراجعت في 2021، بينما حققت دول أخرى تقدما في ترتيبها قوتها العسكرية بين أقوى 139 جيشا حول العالم.

ويصنف الجيش المصري في المرتبة الثانية بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط.

أما عالميا فإن الإحصائيات تشير إلى تقدم الجيش المصري بـ 7 مراكز على الجيش الإسرائيلي، إذا يحتل الجيش المصري المرتبة الـ 13 عالميا، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة الـ 20 عالميا.

- الجيش المصري

يحتل الجيش المصري المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 13 عالميا، وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يصل عدد سكانه إلى نحو 104 ملايين نسمة.

© AFP 2021 / - أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري

يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحية بينها 91 مروحية هجومية.

تتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفع ذاتي الحركة، و2200 مدفع ميداني و1235 راجمة صواريخ.

arms-expo إنزال مدرعة من طائرة مصرية لأول مرة

يتكون الأسطول المصري من 316 قطعة بحرية تضم بينها حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

يتكون الأسطول التجاري المصري من 393 سفينة ولدى مصر 83 مطار في الخدمة.

© AFP 2021 / Yassen Mohamed سفينة حربية مصرية

تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

وتتجاوز مساحة مصر مليون كيلومترا مربعا ولديها سواحل بطول 2450 كيلومترا وحدود مشتركها طولها 2612 كيلومترا.

- الجيش الإسرائيلي

يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الخامسة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، وعدد قواته العسكرية يتجاوز 500 ألف جندي، بينما يصل عدد سكانه نحو 8.6 مليون نسمة، بحسب الموقع الأمريكي.

ويصل إجمالي القوات العسكرية في إسرائيل إلى 643 ألف جندي بينهم 465 ألف في قوات الاحتياط.

وتتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 595 مقاتلة حربية بينها 241 مقاتلة و128 مروحية بينها 48 طائرة هجومية.

وتتكون القوات البرية من 1650 دبابة و 7 آلاف و500 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و100 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية بينها 4 كورفيتات و5 غواصات و48 سفينة دورية، بينما يتكون الأسطول التجاري الإسرائيلي من 40 سفينة حربية ولدى إسرائيل 5 موانئ رئيسية وبها 42 مطار في الخدمة.

تصل ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي إلى 16 و600 مليون دولار، ولديها احتياطي من العملات الأجنبية والذهاب يصل إلى 113 مليار دولار.

تصل مساحة إسرائيل إلى نحو 20 ألف و770 كيلومترا مربعا، ولديها سواحل بطول 273 وحدود مشتركة طولها يتجاوز ألف كيلومترا.