مقارنة ميدانية بين مروحيات "مي 17" الروسية و"أباتشي غارديان 64" الأمريكية... الفيديو

تشارك المروحيات الهندية الروسية الصنع متعددة الأغراض من طراز "مي 17" وطائرات الهليكوبتر الهجومية "أباتشي غارديان 64" التي تم شراؤها في الولايات المتحدة بانتظام في مهام مشتركة.

وتم نشر مقطع فيديو لتدريبات حديثة، استعرضت في الطائرات المسلحة ذات الأجنحة الدوارة حلقة من استخدامهم المشترك لها، بحسب ما ذكر موقع "rg".

Indian Airforce Chinook CH-47F, Mi-17 and Appache AH-64E in Rajasthan 🔥pic.twitter.com/qaUv9sQO2L — Maverick Bharat (@Mave_Intel) February 20, 2021

​أعيقت تصرفات الطاقم بشكل كبير سحابة كبيرة من الغبار، لكن كل شيء سار دون أي حوادث، بحسب الموقع.

أثبتت المعدات الروسية نفسها جيدًا في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال. بواسطتها، من الممكن نقل البضائع والأفراد إلى أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها.

إذا لزم الأمر، يمكن للمروحيات استخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة من مختلف الأنواع، وكذلك القنابل وحاويات المدافع المعلقة أما مروحيات الأباتشي فلا تمر عملياتها دون مشاكل، فقد تم الإبلاغ العام الماضي عن هبوط اضطراري لأحدها أثناء التدريب المشترك.