طيار تجريبي يتحدث عن القدرات القتالية لطائرة الشبح الروسية "أوخوتنيك"

تحدث الطيار التجريبي الروسي يفغيني فرولوف، عن طريقة عمل الطائرة الهجومية الثقيلة الواعدة إس -70 "أوخوتنيك" بالاشتراك مع مقاتلة "سوخوي سو- 57".

كما قال الطيار التجريبي يفغيني فرولوف، لقناة روسيا الأولى التلفزيونية، "إنه تم بناء "أوخوتنيك" في إطار مفهوم "التابع المخلص" ويمكن استخدام مجموعة كاملة من أسلحة الجيل الخامس المقاتلة"، وفقا لما نقلته صحيفة "فيستي رو" الروسية.

وأوضح يفغيني فرولوف أنه"لا داعي لقول أي شيء، إنه فقط هو الذي يحدد من هو الهدف الذي سيتم تحديده وبناء عليه، يهاجمه. علاوة على ذلك، يهاجم بمعلومات من الطائرة التي اكتشفتها".

وأضاف: "الطائرة بدون طيار قادرة على ضرب أهداف مختلفة تلقائيا بناء على معلومات من طائرات أخرى ولا يوجد لها نظائر في العالم".

وفقا للمصمم سيرغي بيبيكوف، فإنه لا يوجد أي شخص آخر في العالم لديه مثل هذه المركبة غير المأهولة".

كما أشار بيبيكوف إلى أنه "ليس لدينا معلومات تفيد بأن شيئا مشابها لبرنامج "هانتر" يتم تطويره في الولايات المتحدة. هناك عدد كبير من التطورات الأخرى على المركبات الجوية غير المأهولة، ولكن لغرض مختلف ومع مهام أخرى".

ومن المقرر أن تدخل الطائرة "هانتر" الخدمة عام 2023. حيث يتم اختبار الطائرة دون طيار، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والقنابل على أرض تدريب أشولوك.

سو- 70 هي أول طائرة دون طيار روسية يتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنية التخفي، حيث تجعل الأشكال الزاوية والمواد الخاصة الطائرة غير مرئية للرادار.

وتسمى بـ"هانتر" (أوخوتنيك) الروسية هفي طائرة دون طيار، قتالية كاملة ومجهزة بالقنابل والصواريخ. يمكنه العمل جنبا إلى جنب مع المقاتل، وتبادل المعلومات معه، وفي نفس الوقت ضرب أهداف العدو. ولا أحد في العالم لديه هذا بعد.