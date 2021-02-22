تفاصيل الاتفاقيات بين روسيا والإمارات بشأن مروحيات وطائرات دون طيار

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، عن تفاصيل الاتفاقيات بين روسيا والإمارات بشأن مروحيات الهليكوبتر VRT500 وطائرات VRT300 دون طيار.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكون مطلوبا بشدة. وبحسب قوله، أصدرت شرطة الإمارات بالفعل أمرا أوليا لتوريد 100 طائرة مسيرة روسية و 100 طائرة هليكوبتر.

مضيفا "ستعطي هذه الأساليب وهذه الاتجاهات دفعة إضافية لزيادة حجم التجارة لدينا وتطوير قطاعات جديدة من الاقتصاد ستكون على جدول أعمالنا"، بحسب ما نقلت قناة "زفيزدا".

وتابع مانتورف "تم تقديم الطائرة دون طيار في المعرض، إنها تطير ويتم اختبارها، بما في ذلك في أقصى الشمال".

وتقدم روسيا منتجات جميع مصانعها العسكرية الرئيسية لزوار معرض "آيدكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته في 21 فبراير/شباط، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 25 فبراير.

وتعرض روسيا في عاصمة دولة الإمارات العربية أكثر من 400 من منتجاتها العسكرية. وأعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" أنها تركز على تقديم ما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة وصد الهجمات الجوية الإرهابية.