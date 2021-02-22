عائلة جديدة من الطائرات المسيرة الإماراتية تظهر في "آيدكس 2021"... فيديو

كشفت شركة سلاح إماراتية عن درونز عسكرية جديدة بقدرات هائلة، تصنفها بعض التقارير العسكرية بطائرات "كاميكاز" الانتحارية، التي كان يستخدمها اليابانيون في الحرب العالمية الثانية.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس وان" الأمريكية، مشيرة إلى أن شركة "إيدج غروب" الإماراتية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كشفت عن 4 أنواع من الطائرات المسيرة العسكرية الصغيرة تنتمي إلى عائلة "كيو إكس".

#ايدج تطلق أول مجموعة من الأسلحة الإماراتية الحوامة على الأهداف في آيدكس 2021: https://t.co/4fUzPms9Zy pic.twitter.com/QmmZjkDM3U — EDGE (@_edgegroup) February 21, 2021

و‎تصنف درونز "كيو إكس" ضمن الطائرات الحوامة، ويوجد منها 3 أنواع تنتمي إلى الدرونز الصغيرة جدا والمتوسطة وهي "كيو إكس - 1" و"كيو إكس - 2" و"كيو إكس - 3".

أما النوع الرابع وهو "كيو إكس - 4" التي تتميز بأجنحة ثابتة وقادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.

وتعتمد هذه الدرونز على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمكنها من الهبوط والإقلاع بدقة عالية كما تمكنها من تحديد الأهداف وضربها بكفاءة عالية.

وتصل دقة استهداف وضرب الأهداف إلى متوسطة متر واحد اعتمادا على ذخائر تشبه الذخائر الليزرية الموجهة.

ويمكن لتلك الطائرات المسيرة الصغيرة أن تعمل في جميع الأجواء والتضاريس الوعرة، وتتميز بخفة وزنها وقابلية حملها، وتتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

وانطلقت، أمس الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.